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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 12:50 5

У Кривому Розі затримали грабіжників ювелірного магазину на Закарпатті

31 липня 2020, 12:50 5
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Фото: Нацполіція
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Закарпатські поліцейські в Кривому Розі затримали членів злочинного угруповання, які вчинили розбійний напад на ювелірний магазин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

За даними слідства, пограбування сталося ще на початку січня 2020 року.

Погрожуючи пістолетом продавцю магазину, злочинці забрали з крамниці коштовності на суму майже 2 мільйони гривень. Серед викраденого золоті ланцюжки, оздоблені дорогоцінним камінням прикраси тощо. Загальна вага викраденого сягнула 1 кілограм 376 грамів”, - йдеться в повідомленні.

Розслідування у справі тривало кілька місяців, поліцейські встановили, що до злочину причетні 36 та 27-річні мешканці Кривого Рогу. Закарпатські поліцейські спільно із спецназом КОРД провели затримання зловмисників.

За місцем їх проживання у Кривому Розі проведено обшуки, під час яких правоохоронці вилучили докази причетності чоловіків до скоєного злочину. Наразі фігуранти перебувають у ізоляторі тимчасового тримання”, - додали в поліції.

Нагадаємо, 30 липня СБУ припинила незаконні поставки в Росію товарів військового призначення. Організатору і трьом фігурантам справи повідомили про підозру

злочин арешт поліція затримання Закарпаття Дніпро Пограбування
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