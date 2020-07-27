Підйом танкера Delfi в Одесі почнуть із кінця серпня – АМПУ

Всі минулі спроби підняти судно були невдалими

Всі минулі спроби підняти судно були невдалими

Фото: Facebook

Роботи із підняття затонулого танкеру Delfi з одеського пляжу розпочнуться в кінці серпня, цим займеться підрядник від Адміністрації морських портів.

Про це повідомив журналістам в.о. голови АМПУ Олександр Голодницький, передає RegioNews.

Він заявив, що судновласник поки що проводить на пляжі роботи по демонтажу судна, але АМПУ обіцяє їх зупинити, тому що судновласник втратив це право після 20 липня.

За словами Голодницького, планується проведення тендеру та підписання договору із новим підрядником, після чого стануть відомі точні терміни.

Я орієнтую себе та своїх підлеглих щодо підписання контракту – це 15 - 25 серпня. Це із усіма процедурами та переговорами, якщо процедура не буде оскаржена”, – сказав Голодницький.

Чиновник додав, що підрядник від АМПУ має розпочати роботи до вересня.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма. Також стало відомо, що підйом танкера Delfi в Одесі буде коштувати майже 25 млн гривень.