Підйом танкера Delfi в Одесі коштуватиме майже 25 млн гривень
Адміністрація морських портів України оголосила тендер на підйом танкера Delfi в Одесі на суму 24 млн 681 тис. грн.
Про це йдеться на порталі державних закупівель "Prozzoro", передає RegioNews.
Відомо, що після підйому танкер відбуксують в Чорноморськ. Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня, а сам аукціон відбудеться 5 жовтня.
Згідно з умовами торгів, переможець зобов'язаний прибрати танкер до кінця року.
Потім кошти планують стягнути з власника танкера.
Нагадаємо, 21 листопада 2019 року з-за штормового вітру біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перевернулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.
Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.