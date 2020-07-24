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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
24 липня 2020, 12:30 13

Підйом танкера Delfi в Одесі коштуватиме майже 25 млн гривень

24 липня 2020, 12:30 13
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Тендерні пропозиції від потенційних учасників будуть приймати до 28 серпня
Тендерні пропозиції від потенційних учасників будуть приймати до 28 серпня
Фото: Facebook
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Адміністрація морських портів України оголосила тендер на підйом танкера Delfi в Одесі на суму 24 млн 681 тис. грн.

Про це йдеться на порталі державних закупівель "Prozzoro", передає RegioNews.

Відомо, що після підйому танкер відбуксують в Чорноморськ. Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня, а сам аукціон відбудеться 5 жовтня.

Згідно з умовами торгів, переможець зобов'язаний прибрати танкер до кінця року.

Потім кошти планують стягнути з власника танкера.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року з-за штормового вітру біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перевернулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.

Одеса Владислав Криклій тендер Delfi Мінінфраструктури Танкер
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