Меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО

Йому сплатили 30 днів перебування в "комфортних умовах"

Йому сплатили 30 днів перебування в "комфортних умовах"

Фото: з відкритих джерел

Одеська журналістка Ірина Гриб оформила для мера Одеси Геннадія Труханова сертифікат на 30 днів на камеру з поліпшеними умовами утримання в київському слідчому ізоляторі.

Як передає Regionews, про це журналістка написала у себе в Telegram-каналі.

Геннадій Леонідович, Іринка знає, що ви звикли до комфорту. І я дуже переживаю, як ви себе будете почувати в СІЗО. Мені б дуже хотілося, щоб ви відчували себе як вдома", - зазначає журналістка.

Вартість сертифікату на 30 днів склала 3186 гривень. Як зазначається в самому сертифікаті, скористатися послугою після попередньої оплати можливо протягом шести місяців.

Ви не переживайте, я про все подбала. Дарую вам сертифікат на платну камеру в СІЗО. Ви не соромтеся — якщо потрібно продовжити, я обов'язково це зроблю", — резюмувала Гриб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп від "Слуги народу" звинуватив мера Одеси у нападі на місцевого активіста.

Раніше повідомлялось, що міністр юстиції Денис Малюська повідомив про запровадження подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер у СІЗО.