Подъем танкера Delfi в Одессе начнут с конца августа - АМПУ

Все предидущие попытки поднять судно были неудачными

Все предидущие попытки поднять судно были неудачными

Фото: Facebook

Работы по поднятию затонувшего танкера Delfi из одесского пляжа начнутся в конце августа, этим займется подрядчик от Администрации морских портов.

Об этом сообщил журналистам и.о. председателя АМПУ Александр Голодницкий, передает RegioNews.

Он заявил, что судовладелец пока проводит на пляже работы по демонтажу судна, но АМПУ обещает их остановить, потому что судовладелец потерял это право после 20 июля.

По словам Голодницкого, планируется проведение тендера и подписание договора с новым подрядчиком, после чего станут известны точные сроки.

Я ориентирую себя и своих подчиненных по подписанию контракта - это 15 - 25 августа. Это со всеми процедурами и переговорами, если процедура не будет обжалована", - сказал Голодницкий.

Чиновник добавил, что подрядчик от АМПУ должен начать работы до сентября.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно. Также стало известно, что подъем танкера Delfi в Одессе будет стоить почти 25 млн гривен.