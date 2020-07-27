Підйом танкера Delfi: з судна стався черговий витік нафтопродуктів

Забруднено близько 100 квадратних метрів

Забруднено близько 100 квадратних метрів

Фото: Справа

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Чергова спроба підняти судно на кіль провалилася, зате є нове розлиття нафтопродуктів (ГДК) у воду. Забруднено близько 100 квадратних метрів поверхні води", - написав він.

За його інформацією, Держекоінспекція в Одеській області відібрала проби води для лабораторного визначення вмісту ГДК. Так, було встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 4,8 рази, підкреслив він.

Голова інспекції також нагадав, що до операції підняття танкера вирішили залучити потужності Адміністрації морських портів України та ДСНС.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма. Також стало відомо, що підйом танкера Delfi в Одесі буде коштувати майже 25 млн гривень.