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25 липня 2020, 17:56 5

Танкер Delfi так і не змогли підняти: обидва троса обірвалися

25 липня 2020, 17:56 5
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Буксири закінчили свою роботу і вирушили в порт
Буксири закінчили свою роботу і вирушили в порт
Фото: odessa.online
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Чергова спроба підняття нафтотанкера Delfi зазнала краху. Обидва троса, які з'єднували танкер з буксирами порвалися. Незважаючи на те, що канати були сталевими, вони все одно не витримали ваги судна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, близько 15:30, майже відразу після початку спроби підйому танкера, у одного з буксирів порвався металевий трос. Після цього, спроби зрушити судно з місця припинилися, щоб водолази змогли оглянути місця кріплення тросів.

Близько 16:00 усі роботи навколо затонулого танкера призупинили, а обидва буксира ("Австралія" і Balqis), задіяні у піднятті судна попрямували у бік порту.

Також зазначається, що водолази, які відчепили луснувший трос, також закінчили свою роботу й попливли.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма. Також стало відомо, що підйом танкера Delfi в Одесі буде коштувати майже 25 млн гривень.

Одеса екологія море пляж Танкер
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