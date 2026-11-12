На Рівненщині після нічної атаки знеструмлені населені пункти двох районів
У ніч на 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
Через ворожі удари жителі населених пунктів Рівненського та Сарненського районів залишилися без електропостачання.
Зокрема, повністю знеструмлено місто Костопіль. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки на Рівненщині. Наразі всі роботи на місцях завершені.
Нагадаємо, 15 людей, зокрема одна дитина, дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район.
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