"Партія вінничан" висуватиме на виборах кандидатів до всіх ОТГ області
У «Партії вінничан» кажуть, що їхнє основне завдання – привести до перемоги дієвих та ефективних висуванців, які наведуть лад у громадах
Про це написали активісти партії у Facebook, передає Regionews.
Партія Вінничан" буде висувати кандидатів до всіх місцевих рад у Вінницькій області. Не тільки у Вінницьку міську та обласну ради, а й в кожну ОТГ Вінниччини. В тому числі ми будемо висувати кандидатів від нашої партії в міські голови та голови ОТГ", - йдеться у дописі.
Завданням партії її члени вважають "не забезпечити два десятки "потрібних людей" престижними депутатськими мандатами обласних/міських депутатів, а забезпечити в кожній громаді нашої області перемогу патріотів свого краю, ефективних та дієвих вінничан, які зможуть навести лад в своїх громадах".
Партійці пишуть, що до них вже звертаються люди з різних куточків Вінницької області, які готові стати координаторами "Партії Вінничан" у своїх районах.
На цьому тижні патрія офіційно оголосить критерії формування своєї команди.
До яких місцевих рад у Вінницькій області Партія Вінничан буде виставляти кандидатів? Місцеві журналісти та експерти...Опубліковано Партія Вінничан Понеділок, 6 липня 2020 р.
Нагадаємо, "Партію вінничан" офіційно зареєстрували у червні цього року. Офіційно її керівником є така собі Ольга Коваленко, втім жодних публічних відомостей про неї немає. Основний напрямок, який активно експлуатує група у соцмережах – гостра критика вінницького мера Сергія Моргунова, якого намагаються "прив’язати" до політика із неоднозначною репутацією – ексміністра Андрія Реви.
Хто конкретно стоїть за партійним "ноунеймом" поки невідомо.