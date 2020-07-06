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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
06 липня 2020, 15:15 2

"Партія вінничан" висуватиме на виборах кандидатів до всіх ОТГ області

06 липня 2020, 15:15 2
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Зокрема у новій партії планують висунути кандидата на посаду міського голови Вінниці
Зокрема у новій партії планують висунути кандидата на посаду міського голови Вінниці
Фото з відкритих джерел
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У «Партії вінничан» кажуть, що їхнє основне завдання – привести до перемоги дієвих та ефективних висуванців, які наведуть лад у громадах

Про це написали активісти партії у Facebook, передає Regionews.

Партія Вінничан" буде висувати кандидатів до всіх місцевих рад у Вінницькій області. Не тільки у Вінницьку міську та обласну ради, а й в кожну ОТГ Вінниччини. В тому числі ми будемо висувати кандидатів від нашої партії в міські голови та голови ОТГ", - йдеться у дописі.

Завданням партії її члени вважають "не забезпечити два десятки "потрібних людей" престижними депутатськими мандатами обласних/міських депутатів, а забезпечити в кожній громаді нашої області перемогу патріотів свого краю, ефективних та дієвих вінничан, які зможуть навести лад в своїх громадах".

Партійці пишуть, що до них вже звертаються люди з різних куточків Вінницької області, які готові стати координаторами "Партії Вінничан" у своїх районах.

На цьому тижні патрія офіційно оголосить критерії формування своєї команди.

До яких місцевих рад у Вінницькій області Партія Вінничан буде виставляти кандидатів? Місцеві журналісти та експерти...

Опубліковано Партія Вінничан Понеділок, 6 липня 2020 р.

Нагадаємо, "Партію вінничан" офіційно зареєстрували у червні цього року. Офіційно її керівником є така собі Ольга Коваленко, втім жодних публічних відомостей про неї немає. Основний напрямок, який активно експлуатує група у соцмережах – гостра критика вінницького мера Сергія Моргунова, якого намагаються "прив’язати" до політика із неоднозначною репутацією – ексміністра Андрія Реви.

Хто конкретно стоїть за партійним "ноунеймом" поки невідомо.

вибори ОТГ партія мер облрада Вінниця Вінницька область горсовет
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