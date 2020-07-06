Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС

Рейтинг чинного міського голови Андрія Садового поки що найвищий у місті, проте має тенденцію до зниження

Рейтинг чинного міського голови Андрія Садового поки що найвищий у місті, проте має тенденцію до зниження

Фото з відкритих джерел

Народний депутат від партії “Європейська солідарність” Олег Синютка вийшов на друге місце у переліку претендентів на крісло міського голови Львова, обійшовши «Свободівця» Руслана Кошулинського.

Про це свідчать результати соцопитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс”, проведеного у Львові в кінці червня, пише RegioNews.

Згідно з дослідженням, якби вибори Львівського міського голови відбувались найближчої неділі, то за Андрія Садового (Об’єднання "Самопоміч”) проголосували б 35,7% виборців. За кандидата від "Європейської Солідарності” Олега Синютку – 14,4%.

На третьому місці кандидат від ВО "Свобода” Руслан Кошулинський з результатом 14,1%. За представника партії "Варта” Ігора Зінкевича готові проголосувати 8,0% виборців, а за кандидата від партії "Голос” Ярослава Рущишина – 5,3%.

При цьому 23,8% опитаних не могли визначитися зі своїм вибором, а 3,5% заявили, що не візьмуть участь у голосуванні.

Ці результати свідчать, що Олег Синютка випередив Руслана Кошулинського, який отримав друге місце на останніх виборах мера Львова, а також займав його, згідно з результатами попередніх опитувань. Причому показники Олега Синютки демонструють ріст його популярності більше, як на 50%, в той час, коли прихильність до його конкурентів істотно знижується.

Так, у березні цього року рейтинг Андрія Садового був вищим майже на 3% і складав 38,2%. Впав також рейтинг Руслана Кошулинського: з 19,1% у березні – до 14,1% у червні. Своєю чергою рейтинг Олега Синютки у березні складав 9,4%, тоді як у червні виріс до 14,4%.

Нагадаємо, У парламентських і президентських рейтингах на Львівщині впевнено лідирує Порошенко – СОЦИС.