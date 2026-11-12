Втрати армії РФ станом на 12 листопада: Генштаб оновив дані
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 2150 російських загарбників, три танки, 14 бронемашин, 47 артсистем, три РСЗВ, а також 312 одиниць автомобільної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 616 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони в ніч на 11 листопада атакувала портову, нафтову та транспортну інфраструктуру Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Також українські сили уразили малий ракетний корабель "Буян-М".
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