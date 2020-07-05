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05 липня 2020, 11:07 11

У Ніжині партія Атрошенка влаштувала концерт під час карантину

05 липня 2020, 11:07 11
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко піарить свою новостворену партію "Рідний дім" не дбаючи за життя і здоров`я виборців
Мер Чернігова Владислав Атрошенко піарить свою новостворену партію "Рідний дім" не дбаючи за життя і здоров`я виборців
Фото: скрін відео
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Епідеміологи кажуть, що після масового гуляння без дотримання карантинних норм, у місті можливий спалах коронавірусу.

Про це йдеться в сюжеті каналу ICTV, пише RegioNews.

У Ніжині Чернігівської області відбувся політичний концерт задля піару новоствореної партії Владислава Атрошенка.

Під час дійства не дотримувалися дистанції, більшість були без масок. Більше того – люди водили хороводи і обнімалися.

Місцеве керівництво, зокрема мер Ніжина Анатолій Лінник, нічого небезпечного у таких діях не вбачає і вважає, що на таких заходах заразитися набагато важче, ніж при особистому спілкуванні у побуті.

Місцева поліція каже, що про захід їх повідомили заздалегідь, але за дотриманням карантинних норм повинні були слідкувати організатори концерту.

Врешті поліція визнала, що організатори порушили правила карантину і склала адмінпротокол. Якщо провину організаторів доведуть в суді, їм доведеться сплатити штраф від 17 до 34 тисячі гривень.

Наш мер Анатолій Лінник знову "прославив" Ніжин на всю країну. Чекаємо на спалах вірусу в Ніжині? Подякуйте Ліннику і його "команді" на сцені! Станіслав Крапив'янський Володимир Дорохін Татьяна Бублик Віталій Кубрак Иван Коробка Светлана Алексеенко Владислав Корман Людмила Матях Тетяна Павлюченко та головний лікар міської лікарні Костирко. Володимир Зеленський Микола Чечоткін Віктор Ляшко Міністерство внутрішніх справ Міністерство охорони здоров'я України Андрій Прокопенко зверніть увагу на працівників обласних та державних установ, що вийшли на сцену з Лінником.

Опубліковано Людмилою Шевченко Субота, 4 липня 2020 р.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко обізвав ідіотами нардепів від "Слуги народу".

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