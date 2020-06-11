Єрмак планує поставити заступником голови ДБР "холуя і хабарника" - нардеп

Гео Лерос пропонує уважно стежити за конкурсом на керівника САП

Гео Лерос пропонує уважно стежити за конкурсом на керівника САП

Фото: Facebook

Нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак хоче завести на заступника ДБР "одіозного" Ігоря Козлова, який є заступником військового прокурора західного регіону.

Як повідомляє RegioNews, про це Лерос написав у себе на Facebook.

За словами нардепа, про Ігоря Козлова кажуть, що він "халуй і хабарник" і не має практики в кримінально-процесуальному законодавстві,

Єрмак намагається поміняти всіх силовиків, тоді його корупційне ОЗГ буде повністю укомплектовано", - повідомляє Лерос.

Як вважає нардеп, зараз дуже важливо стежити за майбутнім конкурсом на керівника САП, куди Офіс президента нібито буде ставити людину "ручну і слухняну". На думку Лерос, ця людина стане цербером для Ситника, якого після траншу МВФ будуть восени намагатися звільнити, а західні партнери ще не зрозуміли з ким мають справу.

"Взагалі, дивна практика, коли директора ДБР вибирають в офісі президента, а не на конкурсі. Це стосується абсолютно всіх високих державних посад", - дивується нардеп.

Нагадаємо, раніше Лерос заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак вів переговори з фракціями в парламенті про зняття з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Гео Лерос розповів, що компании, яку "кришує" Єрмак, з бюджету виплатили 10 млн євро.

Також нардеп відомий тим, що розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому там Єрмак.

Раніше Гео Лерос неодноразово писав про нібито корупційних зв'язках поточного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Так, 20 травня під час закритій прес-конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.