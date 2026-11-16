Росіяни вдарили по підприємствах на Одещині: є постраждалі
У понеділок, 16 листопада, російські війська завдали серії ударів по об'єктах цивільної інфраструктури Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Під ударами опинилися підприємства агрологістики та пакувальної промисловості.
Наразі відомо про двох постраждалих.
На місцях працюють відповідні служби. Наслідки атаки ще уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські загарбники масовано атакували Одеську область. Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки.
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