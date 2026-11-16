Сапфіри, рубіни та діаманти: на Закарпатті у пасажира автобуса виявили незадекларовані коштовності
У пункті пропуску "Лужанка" прикордонники та митники виявили у пасажира рейсового автобуса незадекларовані коштовності та дорогоцінне каміння
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Автобус прибув в Україну. Під час митного контролю житель Івано-Франківщини задекларував золоті та срібні вироби, посуд і позолочені годинники.
Однак поведінка чоловіка викликала у прикордонників сумніви щодо повноти декларації. Під час поглибленого огляду серед його речей знайшли понад 4 кг виробів із металу, схожого на срібло, кілька виробів із жовтого металу та понад 70 каменів, які зовні нагадують рубіни, сапфіри, танзаніти, аметисти й діаманти.
Виявлені предмети не були зазначені у декларації.
Митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Остаточну вартість предметів встановлять після експертизи.
Нагадаємо, раніше на кордоні на Львівщині митники вилучили партію колекційних монет: китайські дракони та срібло пам’яті Папи Римського.