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У пункті пропуску "Лужанка" прикордонники та митники виявили у пасажира рейсового автобуса незадекларовані коштовності та дорогоцінне каміння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Автобус прибув в Україну. Під час митного контролю житель Івано-Франківщини задекларував золоті та срібні вироби, посуд і позолочені годинники.

Однак поведінка чоловіка викликала у прикордонників сумніви щодо повноти декларації. Під час поглибленого огляду серед його речей знайшли понад 4 кг виробів із металу, схожого на срібло, кілька виробів із жовтого металу та понад 70 каменів, які зовні нагадують рубіни, сапфіри, танзаніти, аметисти й діаманти.

Виявлені предмети не були зазначені у декларації.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Остаточну вартість предметів встановлять після експертизи.

Нагадаємо, раніше на кордоні на Львівщині митники вилучили партію колекційних монет: китайські дракони та срібло пам’яті Папи Римського.