Зеленський анонсував "Рамштайн": Україна проситиме ракети Patriot і NASAMS

Фото: Офіс Президента

Наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Київ планує зосередити увагу партнерів на посиленні протиповітряної оборони, постачанні ракет для систем Patriot і NASAMS

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 15 листопада, передає RegioNews.

За словами глави держави, майбутня зустріч має бути результативною та продемонструвати Росії, що Україна продовжує отримувати підтримку міжнародних партнерів.

Особливу увагу президент закликав приділити захисту від балістичних ракет. За даними української розвідки, Росія готується до нових ударів по Україні.

Зеленський наголосив на необхідності постачання додаткових ракет для систем Patriot і NASAMS, а також підтримки українського виробництва дронів. Він зазначив, що безпілотники ефективно застосовують українські військові на фронті.

Крім того, Зеленський розповів про домовленості з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо додаткової енергетичної допомоги Україні. Йдеться про постачання генераторів, обладнання та фінансову підтримку міст і громад, які найбільше постраждали від російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Президент також повідомив, що Україна готує зустріч "Коаліції охочих" для узгодження спільної європейської позиції щодо переговорів. Паралельно триває робота над європейською антибалістичною програмою FREYJA.

Довідка: Контактна група з питань оборони України, відома як формат "Рамштайн", – це міжнародна коаліція держав, які координують військову допомогу Україні для протидії російській агресії.

Перше засідання групи відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині, звідки й походить її назва. Ініціатором створення формату виступили США.

До коаліції входять понад 50 країн, зокрема держави НАТО та інші міжнародні партнери України. У межах зустрічей обговорюють потреби української армії, постачання озброєння, боєприпасів, систем протиповітряної оборони, бронетехніки та підготовку військових.