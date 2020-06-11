Ермак планирует поставить заместителем главы ГБР "халуя и взяточника" - нардеп

Гео Лерос предлагает внимательно следить за конкурсом на руководителя САП

Гео Лерос предлагает внимательно следить за конкурсом на руководителя САП

Фото: Facebook

Нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак хочет завести на зама ГБР "одиозного" Игоря Козлова, который является заместителем военного прокурора западного региона.

Как сообщает RegioNews, об этом Лерос написал у себя на Facebook.

По словам нардепа, про Игоря Козлова говорят, что он "халуй и взяточник" и не имеет практики в криминально-процессуальном законодательстве,

Ермак пытается поменять всех силовиков, тогда его коррупционное ОПГ будет полностью укомплектовано", - сообщает Лерос.

Как считает нардеп, сейчас очень важно следить за предстоящим конкурсом на руководителя САП, куда Офис президента якобы будет ставить человека "ручного и послушного". По мнению Лероса, этот человек станет цербером для Сытника, которого после транша МВФ будут осенью пытаться уволить, а западные партнеры еще не поняли с кем имеют дело.

"Вообще, удивительная практика, когда директора ГБР выбирают в офисе президента, а не на конкурсе. Это касается абсолютно всех высоких государственных постов", - удивляется нардеп.

Напомним, ранее Лерос заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак вел переговоры с фракциями в парламенте о снятии с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Гео Лерос рассказал, что компании, которую "крышует" Ермак, с бюджета выплатили 10 млн евро.

Также нардеп известен тем, что рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем там Ермак.

Ранее Гео Лерос неоднократно писал о якобы коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Так, 20 мая во время закрытой пресс-конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.