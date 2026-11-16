Росіяни вдарили по Слов'янську: чоловіка дістали з-під завалів 14-поверхівки

Фото: ДСНС Донеччини

Російські війська вчора вночі атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено дві 14-поверхівки, а в одній із квартир під завалами опинився чоловік

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що людина опинилася під завалами зруйнованої квартири на дев’ятому поверсі одного з пошкоджених будинків.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували чоловіка та розібрали близько 1,5 тонни будівельних конструкцій. Наразі роботи на місці завершені.

Крім того, внаслідок атаки на території двох приватних домоволодінь виникли пожежі. Загорілися покрівля житлового будинку та дрова.

Попри загрозу повторних російських обстрілів, вогнеборці ліквідували займання.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські загарбники масовано атакували Одеську область. Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки.