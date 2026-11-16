Фото: поліція

ДТП сталася 14 листопада близько 18:45 на трасі М-30 в Олександрійському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Skoda Octavia під час обгону він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN із напівпричепом. Після зіткнення вантажівка врізалася у припаркований на узбіччі ЗИЛ.

На місці загинули 65-річний водій Skoda та його 39-річна пасажирка. Ще одну пасажирку легковика, 13-річну дівчинку, доправили до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Всі обставини аварії встановлюють.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі травми.