14:35  05 червня
ЦВК призначила вибори на окрузі померлого нардепа Давиденка
16:32  05 червня
Кандидатом від "Слуги народу" в мери Києва може бути жінка - Арахамія
12:41  05 червня
У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
05 червня 2020, 16:58 18

Співробітники охоронних фірм Києва брали участь у стрілянині в Броварах

Читайте также
на русском языке
05 червня 2020, 16:58 18
Читайте также на русском языке
Вони неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії
Фото: МВС
Вони неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії

У стрілянині 29 травня в місті Бровари Київської області брали участь співробітники чотирьох охоронних фірм із Києва. 

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

В МВС розповіли, що ліцензії цих фірм було анульовано.

Наказами Міністерства від 05 червня 2020 року повністю анульовано ліцензії на провадження охоронної діяльності: ТОВ "Профохорона", ТОВ "Охоронна група "Київ-центр", ТОВ "ДВ-Сек’юріті", ТОВ "Охоронна група "Форт-3", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Він додав, що слідством встановлено, що особи, які мають відношення до вказаних охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників. 31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.


Київ МВС перестрілка Бровари
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кандидатом від "Слуги народу" в мери Києва може бути жінка - Арахамія
05 червня 2020, 16:32
Метро Києва обмежить вхід на декілька станцій через значний пасажиропотік
05 червня 2020, 15:55
Слідчий експеримент у справі Марківа доводить його повну невинуватість - Аваков
05 червня 2020, 13:41
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 червня 2020, 21:57
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »