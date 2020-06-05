Співробітники охоронних фірм Києва брали участь у стрілянині в Броварах

Вони неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії

Фото: МВС

Вони неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії

У стрілянині 29 травня в місті Бровари Київської області брали участь співробітники чотирьох охоронних фірм із Києва.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

В МВС розповіли, що ліцензії цих фірм було анульовано.

Наказами Міністерства від 05 червня 2020 року повністю анульовано ліцензії на провадження охоронної діяльності: ТОВ "Профохорона", ТОВ "Охоронна група "Київ-центр", ТОВ "ДВ-Сек’юріті", ТОВ "Охоронна група "Форт-3", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Він додав, що слідством встановлено, що особи, які мають відношення до вказаних охоронних фірм, неодноразово залучалися до участі у масових заходах, де застосовувались незаконні дії.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників. 31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.