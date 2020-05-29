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29 травня 2020, 14:58 25

Перестрілка в Броварах: поліція затримала ще п'ятьох учасників конфлікту

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29 травня 2020, 14:58 25
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Загальне число затриманих вже досягло 16 осіб
Фото: Facebook/МВС України
Загальне число затриманих вже досягло 16 осіб

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової перестрілки в Броварах.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

Патрулі в Житомирській області затримали ще 5 учасників кримінальної розборки в Броварах. Загальна кількість затриманих досягла вже 16 ", - повідомив Антон Геращенко.

Він також додав, що правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до "чорного переділу" ринку перевезень в Київській області.

Як повідомлялося раніше, у Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення,співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також, як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко вірогідною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

Нагадаємо, вранці 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.


поліція конфлікт перестрілка маршрутки Київська область Бровари
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