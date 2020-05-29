У Броварах під Києвом сталася стрілянина: є поранені, десятьох людей затримали
Вранці 29 травня в м. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент комунікації МВС.
Правоохоронці попередньо встановили, що конфлікт стався між легальними підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. На місці стрілянини затримали 10 осіб, у яких була зброя.
Перестрілка вранці у Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020
Будемо лікувати!.
10 затриманих вже, масові затримання тривають.
Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN
Наголошується, що дзвінок в поліцію про стрілянину стався о 07:15 ранку.
За словами заступника міністра МВС Антона Геращенка, три людини отримали поранення з травматичної зброї. Затриманих доставили в Броварський відділ поліції. Ними виявилися люди, які прибули з інших регіонів України. Зброю вилучили.
Він також уточнив, що перестрілка відбулася між "угрупованнями, які кришують перевезення маршрутними таксі" з-за "непрозорого розподілу маршрутів між підприємцями з боку чиновників, які відповідають за цей напрямок роботи".
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство). На місці події працюють правоохоронці встановлюють інших учасників, обставини та причини інциденту.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали 4 іноземних кілерів, які вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії і лідера наркокартелю в Києві на Печерську.
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