У Броварах під Києвом сталася стрілянина: є поранені, десятьох людей затримали

Масову бійку із застосуванням зброї влаштували близько 100 осіб

Масову бійку із застосуванням зброї влаштували близько 100 осіб

Вранці 29 травня в м. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент комунікації МВС.

Правоохоронці попередньо встановили, що конфлікт стався між легальними підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. На місці стрілянини затримали 10 осіб, у яких була зброя.

Перестрілка вранці у Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.

Будемо лікувати!.

10 затриманих вже, масові затримання тривають.

Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Наголошується, що дзвінок в поліцію про стрілянину стався о 07:15 ранку.

За словами заступника міністра МВС Антона Геращенка, три людини отримали поранення з травматичної зброї. Затриманих доставили в Броварський відділ поліції. Ними виявилися люди, які прибули з інших регіонів України. Зброю вилучили.

Він також уточнив, що перестрілка відбулася між "угрупованнями, які кришують перевезення маршрутними таксі" з-за "непрозорого розподілу маршрутів між підприємцями з боку чиновників, які відповідають за цей напрямок роботи".

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство). На місці події працюють правоохоронці встановлюють інших учасників, обставини та причини інциденту.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали 4 іноземних кілерів, які вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії і лідера наркокартелю в Києві на Печерську.