Метро Києва обмежить вхід на декілька станцій через значний пасажиропотік

Добова кількість пасажирів столичної підземки зросла до майже 800 тисяч пасажирів

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Добова кількість пасажирів столичної підземки зросла до майже 800 тисяч пасажирів

Метрополітен Києва в години пік буде обмежувати вхід на деякі станції, щоб не допускати великого скупчення людей.

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро, він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті збільшується", - розповів Кличко.

За його словами, суттєво зросла кількість пасажирів на станціях "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова" та "Почайна". Він наголосив, що станції будуть обмежувати на вхід, а не закривати повністю.

Мер Києва додав, що у столиці щодня збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом, як наземним, так і метро.

Якщо в перші дні після відновлення роботи наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, вчора ця цифра становила 575 тисяч осіб", - сказав Кличко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про чергове ослаблення карантину з 5 червня, яке торкнеться церкви, ресторанів і самоізоляції літніх людей.