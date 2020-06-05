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Кандидатом від "Слуги народу" в мери Києва може бути жінка - Арахамія
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
05 червня 2020, 16:32 20

Кандидатом від "Слуги народу" в мери Києва може бути жінка - Арахамія

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05 червня 2020, 16:32 20
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Її ім'я обіцяють оголосити пізніше
Фото: скріншот відео
Її ім'я обіцяють оголосити пізніше

Кандидатом на посаду мера Києва від партії "Слуга народу" може стати жінка, однак її ім'я покищо не розголошують.

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія під час спілкування з журналістами 5 червня, передає RegioNews.

Я вважаю, що жінка повинна рано чи пізно очолити Київ, тому що за всю історію України не було такого. Я вношу трохи інтриги і кажу, що це може бути жінка", - сказав Арахамія.

Він додав, що це може бути сюрприз, який у "Слузі Народу" не хочуть афішувати до офіційного оголошення праймеріз партії.

Ви ж розумієте, що як тільки хто про себе заявляє, відразу ж йдуть потоки "бруду" на людину - так було завжди, тому краще зробити це якомога пізніше", - зазначив голова фракції.

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський та Олександр Ткаченко 31 травня заявили, будуть балотуватися на пост мера Києва.

Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків під час карантину.

Також Віталій Кличко офіційно підтвердив наміри балотуватися в мери Києва.


Київ Давид Арахамія Слуга народа Місцеві вибори Кандидат
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