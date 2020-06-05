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05 червня 2020, 13:41 3

Слідчий експеримент у справі Марківа доводить його повну невинуватість - Аваков

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05 червня 2020, 13:41 3
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Заарештований в Італії українець чекає засідання апеляційного суду
Фото: з відкритих джерел
Заарештований в Італії українець чекає засідання апеляційного суду

У Міністерстві внутрішніх справ провели слідчий експеримент, що доводить невинність Віталія Марківа, якого в Італії звинувачують у причетності до вбивства італійського журналіста.

Як передає RegioNews, про це розповів Арсен Аваков під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Кілька тижнів тому був слідчий експеримент, який 100% доводить, що пан Марків не міг бути причетним навіть фізично, навіть на відстані до цього вбивства. Тому ми вважаємо, що Марків повинен бути вільним. Дуже хочу, щоб це сталося в найближчі місяці", - заявив Аваков.

Після закінчення карантину повинен відбутися апеляційний суд по справі Марківа.

"Зараз ми очікуємо кінця карантину в Італії, буде оголошення засідання апеляційного суду, де впевнені, що у нас дуже хороші позиції, і продовжимо дипломатичні зусилля на рівні між урядами. Крім того, ми в минулому році відновили розслідування обставин вбивства пана Рокелле", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія оприлюднив мотивувальну частину вироку Марківа.

До вироку нацгвардієць Віталій Марків з подвійним громадянством України та Італії кілька років перебував під вартою у в'язниці в Італії за звинуваченням у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккелли на Донбасі. Так, 30 червня 2017 року італійські правоохоронці заарештували його в аеропорту Болоньї, коли він з дружиною приїхав у відпустку до своєї матері - вона живе в області Марке.


суд Аваков апеляція МВС Італія
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