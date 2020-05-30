Перестрілка в Броварах: вже встановлені 60 учасників події
Поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах, включаючи замовників. Для 21 затриманого сьогодні суд визначає запобіжний захід.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пост заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Facebook.
Поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається сховатися, але це їм не вдасться", - написав Геращенко.
За його словами, суд також починає роботу з обрання запобіжного заходу для 21 затриманого учасника розборок.
Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.
Також у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.
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