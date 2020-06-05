Сотрудники охранных фирм Киева участвовали в стрельбе в Броварах

Они неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия

Фото: МВД

Они неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия

В стрельбе 29 мая в городе Бровары Киевской области принимали участие сотрудники четырех охранных фирм из Киева.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В МВД рассказали, что лицензии этих фирм были аннулированы.

Приказами Министерства от 5 июня 2020 года полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр ", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Он добавил, что следствием установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация. В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. 31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.