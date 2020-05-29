Мер Броварів розповів про можливі причини ранкової перестрілки

У перестрілці взяли участь місцеві жителі та люди з Вінницької області

Фото: Нацполиция Київської області

У перестрілці взяли участь місцеві жителі та люди з Вінницької області

Мер Броварів Ігор Сапожко заявляє, що причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

Про це він написав у Facebook, інформує RegioNews.

Я вважаю, що через відсутності діалогу між місцевою владою та обласною адміністрацією ситуація погіршувалася", - повідомив мер.

Нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації у Бровари на існуючий міжміський маршрут зайшла нова компанія з цим напрямком.

Він зазначив, що всі міжміські маршрути стверджує Київська обласна державна адміністрація.

Ми неодноразово зверталися до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДУ з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмаша до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані", - написав він.

За його словами, щоб вирішувати питання, обласна адміністрація створила і затвердила інший маршрут, який повністю дублює чинний, це й могло призвести до конфліктів між перевізниками.

За його даними, двох осіб з вогнепальними пораненнями доставили в Броварську лікарню.

Також за даними очевидців події, кулі від перестрілки досягали вікон найближчих житлових будинків.

Також нардеп Олександр Дубинський Facebook додав, що дві групи "маршрутників" ділили між собою приміські маршрути після скасування судового ряду тендерів на їх розподіл, які були проведені ще в 2015 році.

Одне угруповання підтягло місцевих "спортсменів", друге завезла "підкріплення" з Вінниці за допомогою охоронної фірми.

Правоохоронці повідомляють, що вже затримано 11 осіб. Проводяться першочергові слідчі дії, вживаються заходи по встановленню всіх обставин.

Нагадаємо, вранці 29 травня в м. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.