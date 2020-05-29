У Київській області через перестрілку в Броварах ввели план-перехоплення

Затримано 11 учасників інциденту

Фото: МВС

Затримано 11 учасників інциденту

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

У Київській області введено план-перехоплення через перестрілку в Броварах. Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню та затриманню учасників інциденту. Зараз затримано 11 осіб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, вогнепальні поранення отримали дві людини, вони доставлені в лікарню. Поліція розшукує п'ять транспортних засобів, на яких учасники перестрілки зникли з місця злочину.

Зараз співробітники поліції розшукують 5 автомобілів, за допомогою яких учасники інциденту втекли з місця злочину. На розшук авто орієнтовані всі наряди поліції Київської області та міста Бровари", - зазначили в МВС.

Також відомо, що за фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 29 травня в м. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.