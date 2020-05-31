10:43  31 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 468 нових випадків
16:42  30 травня
Більше мільйона доларів доходів: президент Зеленський показав декларацію за рік
10:25  31 травня
В зоні ООС за минулу добу 8 обстрілів, втрат немає
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 12:39 11

Перестрілка у Броварах: суд відправив під арешт вже 11 учасників

Читайте также
на русском языке
31 травня 2020, 12:39 11
Читайте также на русском языке
Судові засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам тривають
Фото: Нацполіція
Судові засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам тривають

31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту У Броварах були взяті під варту.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Відомо, що всім 11 підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За даними поліції, загалом затримано 30 учасників перестрілки в Броварах, з них підозру було повідомлено 23 людям. Судові засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам тривають.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

Також у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників.


Бровари перестрілка суд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту чотирьох фігурантів події
30 травня 2020, 18:47
Перестрілка в Броварах: вже встановлені 60 учасників події
30 травня 2020, 13:51
Винні будуть покарані: Аваков прокоментував перестрілку в Броварах
29 травня 2020, 22:34
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 травня 2020, 20:04
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »