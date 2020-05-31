Перестрілка у Броварах: суд відправив під арешт вже 11 учасників
31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту У Броварах були взяті під варту.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
Відомо, що всім 11 підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
За даними поліції, загалом затримано 30 учасників перестрілки в Броварах, з них підозру було повідомлено 23 людям. Судові засідання по обранню запобіжного заходу фігурантам тривають.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.
Також у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників.
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