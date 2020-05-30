10:42  30 травня
Коронавірус в Україні: за добу одужали 377 осіб
11:12  30 травня
На Донбасі без електрики залишилися 53 населених пункти
10:06  30 травня
Доба в ООС: бойовики порушили "тишу" 13 разів
UA | RU
UA | RU
30 травня 2020, 14:47 12

Зґвалтування в Кагарлику: у поліції вже звільнили 10 співробітників

Читайте также
на русском языке
30 травня 2020, 14:47 12
Читайте также на русском языке
Через скандал провели службове розслідування
Фото: з відкритих джерел
Через скандал провели службове розслідування

В місті Кагарлику, з місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву начальника ГУ Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

Він розповів про перший етап службового розслідування стосовно 19 працівників. За його результатами, 10 працівників Кагарлицького відділення поліції звільнені з посад і з лав Національної поліції.

Мета службового розслідування - встановити причини та умови, що сприяли вчиненню цього злочину. А головне - не допустити, щоб таке повторилося. Поліцейські, причетні до скоєння злочину, понесуть покарання", - заявив Нєбитов.

Начальник поліції Київщини також зазначив, що поліцейські оперативно затримали правоохоронців, підозрюваних у зґвалтуванні і побитті жінки, до приїзду працівників Державного бюро розслідувань забезпечили охорону їх службових кабінетів і речових доказів.

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.


звільнення розслідування поліція скандал Кагарлик
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 травня 2020, 21:50
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »