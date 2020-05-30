Зґвалтування в Кагарлику: у поліції вже звільнили 10 співробітників

Через скандал провели службове розслідування

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Через скандал провели службове розслідування

В місті Кагарлику, з місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву начальника ГУ Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

Він розповів про перший етап службового розслідування стосовно 19 працівників. За його результатами, 10 працівників Кагарлицького відділення поліції звільнені з посад і з лав Національної поліції.

Мета службового розслідування - встановити причини та умови, що сприяли вчиненню цього злочину. А головне - не допустити, щоб таке повторилося. Поліцейські, причетні до скоєння злочину, понесуть покарання", - заявив Нєбитов.

Начальник поліції Київщини також зазначив, що поліцейські оперативно затримали правоохоронців, підозрюваних у зґвалтуванні і побитті жінки, до приїзду працівників Державного бюро розслідувань забезпечили охорону їх службових кабінетів і речових доказів.

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.