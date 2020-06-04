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04 червня 2020, 18:52 10

Називали уродами і "пєтухами": в Івано-Франківську поліцейські погрожували підліткам (аудіо 16+)

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04 червня 2020, 18:52 10
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Хлопці заявили, що поліцейські били їх та змусили роздягнутися
Хлопці заявили, що поліцейські били їх та змусили роздягнутися

Житель Івано-Франківська Владислав Сукенник поскаржився на те, що поліцейські побили його 17-річного сина з 18-річним товаришем, а також погрожували хлопцям.

Аудіозапис "розмови" у відділку він надав редакції місцевого видання Галка, інформує RegioNews.

Батько потерпілого також передав аудіозапис розмови у прокуратуру, інспекцію внутрішніх розслідувань поліції та керівнику поліції Івано-Франківщини.

Зі слів потепілих, поліцейські затримали підлітків, коли ті жартома билися між собою на вулиці, та забрали їх у відділок, бо ті порушували громадський порядок.

Син Владислава Сукенника Максим заявив, що один із поліцейських вдарив його у груди, а його товариша били по обличчю. Поліцейські змусили підлітків роздягнутися до білизни та вимагали "відповісти за татуювання".

Один із хлопців записав 30 хвилин розмови на телефон.

На аудіо чути, як чоловіки принижують затриманих, обзиваючи підлітків "щінок засцєтий", "дикар йо…ний", "уроди", "два пітуха" тощо.

Я тебе спущу на землю, ти сопля ти…, я таких, як ти, хаваю на сніданок… Ще не такі підписували, я тебе як пере…у, тут ще не такі ригали", – у такій манері відбувалася розмова у відділку.

Коли Владислав Сукенник приїхав за сином до відділку, в поліції йому відмовилися повідомляти, хто проводив затримання. Чоловік досі не знає імена поліцейських, чиї голоси чути на аудіозапису.

Пресслужба Нацполіції Івано-Франківській області повідомила, що двох поліцейських звільнені, ще одного працівника знято із займаної посади. Крім того, оголосили догану начальнику управління превентивної діяльності. Таке рішення прийняли після проведення службового розслідування.

Матеріали службового розслідування спрямують до ДБР.

Нагадаємо: На Дніпропетровщині поліцейські катували підозрюваних, аби отримати "потрібні" свідчення

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.


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