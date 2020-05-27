Зґвалтування у Кагарлику: в поліцію жінку заманив сусід

Чоловік, який привіз жінку у відділення поліції зараз у розшуку

Фото: Facebook

Чоловік, який привіз жінку у відділення поліції зараз у розшуку

За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгенія Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її начебто заманив сусід.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис адвоката у Facebook.

Дівчину привіз на "Опелі" сусід, який заманив потерпілу до відділу поліції ніби на допит з приводу пограбувань у селі. 23 травня 2020 року, у суботу, сусід привіз дівчину ніби на виклик у поліцію, де її чекав "дядя Коля", начальник кримінального розшуку відділу поліції Кагарлика. Сусід зараз у розшуку", - повідомив адвокат.

За його словами, цей "дядя Коля", працівник поліції, раніше домагався потерпілої.

Адвокат припускає, що "це була помста дяді Колі, що дівчина не пішла на те, щоб добровільно мати стосунки із ним".

"Далі потерпілу почали бити та гвалтувати. До 4-ї ранку із семи вечора. Вона плакала, просилася. Втрачала свідомість. А її били, душили, гвалтували неодноразово у чотирьох кабінетах. При цьому поліцейські пили алкоголь, вживали наркотики, та примушували пити потерпілу", - додав Мельниченко.

Адвокат також зазначив, що жінку ґвалтував "підлеглий Сірожа, а дядя Коля душив і бив".

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26- літню жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз триває слідство.

Всі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе у селі Стави і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. У той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали до відділку поліції як свідка у справі про крадіжку в магазині.