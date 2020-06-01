Аваков не прийшов на засідання комітету щодо подій в Кагарлику

Замість Авакова перед депутатами відзвітував заступник міністра Антон Геращенко

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Замість Авакова перед депутатами відзвітував заступник міністра Антон Геращенко

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який мав обговорювати згвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику та стрілянину у Броварах.

Про це повідомила у Facebook народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова, передає RegioNews.

За її словами, замість Авакова нардепи заслухали його заступника Антона Геращенка. Арсен Аваков буде звітувати перед депутатами під час години запитань до уряду 5 червня.

На засіданні правоохоронного комітету не було Арсена Авакова. Комітет заслухав Геращенка. Аваков буде доповідати з трибуни в п'ятницю на годині запитань до уряду", - повідомила вона.

В коментарі виданню РБК-Україна Верещук розповіла, що на засіданні комітету домовилися щомісяця заслуховувати керівництво правоохоронних органах щодо справ про перестрілку в Броварах і зґвалтування в Кагарлику.

Також голова комітету Денис Монастирський повідомив, що відставка міністра внутрішніх справ на комітеті не обговорювалася, а працівники Кагарлицького відділення поліції проходять оцінку на відповідність їхніх дій службовим обов'язкам.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників.

31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.