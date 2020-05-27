Зґвалтування в Кагарлику: комітет Верховної Ради проведе екстрене засідання
Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції через зґвалтування та побиття жінки у відділенні поліції.
Про це повідомляється на сайті комітету, інформує RegioNews.
На засідання буде запрошено керівництво Нацполіції та Державного бюро розслідувань.
В понеділок 1 червня 2020 року о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання Комітету з ситуації, яка сталася у Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
До засідання планується долучити керівництво депатаменту Офісу генпрокурора з протидії катувань.
Згвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо
У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26- літню жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз триває слідство.
Всі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.
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