У Києві затримали прокурора на хабарі у 100 тисяч доларів

Він вимагав кошти від представника банку за закриття кримінального провадження

Фото: Нацполіція

Він вимагав кошти від представника банку за закриття кримінального провадження

Працівники Нацполіції та ДБР затримали прокурора місцевої прокуратури під час одержання 100 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, будучи прокурором у кримінальному провадженні, відкритого за фактом службової недбалості членів правління банківської установи, підозрюваний вимагав від його представників 100 тисяч доларів США.

За цю суму працівник прокуратури обіцяв вирішити питання щодо закриття кримінального провадження та в подальшому "кураторства" діяльності банку, зокрема - нереєстрації правоохоронними органами будь-яких кримінальних проваджень відносно фінустанови", - йдеться в повідомленні.

4 червня правоохоронці затримали прокурора під час передачі йому 100 тисяч доларів, відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, 4 червня співробітники Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Служби безпеки України проводять обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.