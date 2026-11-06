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06 листопада 2026, 10:52

Справа "Карфаген": НАБУ провело обшуки у керівника поліції Київщини

06 листопада 2026, 10:52
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Андрій Рубель. Фото: Нацполіції
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НАБУ провело обшуки у начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Рубеля в межах розслідування справи "Карфаген". Водночас підозру посадовцю не оголошували

Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми "УП ЧАТ" на YouTube-каналі "Української правди", передає RegioNews.

За його словами, слідчі дії стосувалися можливого прикриття злочинної діяльності.

"Підозри йому не висували, але обшуки дійсно були проведені. Підстави ті ж самі – це дії, які, на нашу думку, могли вживатись для того, щоб не помічати ті злочини, які відбувалися", – зазначив Абакумов.

Він також повідомив, що в межах операції "Карфаген" детективи затримали двох співробітників Національної поліції. Один із них обіймав керівну посаду в Департаменті стратегічних розслідувань, інший працював у поліції Київської області.

За словами Абакумова, правоохоронець із Київщини, ймовірно, був причетний до виготовлення фальшивих євро та керував відходом групи, учасники якої вчиняли катування.

Керівник підрозділу детективів НАБУ наголосив, що злочинна мережа мала глибокі зв'язки в державних органах. За його словами, учасники схеми використовували значні тіньові прибутки для підкупу правоохоронців різних рівнів.

"Не завжди треба корумпувати високопосадовців, якщо можна за менші гроші купити виконавців середньої чи нижньої ланки. А грошей у "Хімпрому" дуже багато, вони буквально заливали ними українських чиновників. В одному епізоді кримінал пропонував 2 мільйони доларів лише за те, щоб зняти з посади людину, з якою не вдалося домовитися!" – розповів Абакумов.

Він додав, що обшуки у Рубеля були частиною масштабної операції, під час якої детективи провели понад 70 одночасних слідчих заходів по всій Україні.

Слідчі дії відбувалися в Національній поліції, Службі безпеки України, прокуратурі, судових установах і пунктах обміну валют. За даними НАБУ, через останні учасники злочинної організації відмивали кошти, отримані від наркоторгівлі та діяльності шахрайських колцентрів.

Операція "Карфаген": що відомо

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

  • "Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;
  • "Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";
  • "Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;
  • "Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;
  • "Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;
  • "Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

НАБУ і САП повідомили про підозри п'ятьом фігурантам справи в межах операції "Карфаген".

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід керівнику одного з департаментів Національної поліції. Посадовця взяли під варту на 60 днів – до 3 січня 2027 року включно.

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НАБУ САП Нацполіція керівник Єгор Левченко (Буркін) кол-центр Хімпром Карфаген Єгор Буркін Андрій Рубель
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