В Кагарлику призначили нового керівника поліції і назвали строки переатестації

Також суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу для підозрюваних у згвалтуванні поліцейських

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Також суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу для підозрюваних у згвалтуванні поліцейських

Переатестація працівників Кагарлицького районного відділу поліції, який був реорганізований після скандалу зі згвалтуванням жінки поліцейськими, буде тривати близько двох місяців.

Про це повідомила прессекретар Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська, передає RegioNews.

За її словами, попри те, що керівництво відсторонено від виконання обов'язків, відділення поліції працює в штатному режимі.

Особовий склад виведений під внештат. Замість відстороненого керівництва призначений в. о. з числа працівників управління поліції області. Триватиме комплексне службове розслідування", - повідомила Грохольська.

За її словами, згідно із законодавством, службове розслідування триває місяць, а щодо всіх працівників особового складу Кагарлицького відділення поліції проведено комплексну атестацію.

Переатестація може тривати 2 місяці. Але це жодною мірою не впливає на правоохоронну діяльність підрозділу", - заявила прессекретар.

Вона додала, що після звільнення керівника райвідділу Сергія Панасенко, 25 травня було призначено новим виконуючим обов'язки голови Кагарлицької поліції Дмитра Литвина.

Також за інформацією прокуратури Київської області, 26 травня Голосіївський районний суд Києва розпочав засідання з обрання запобіжного заходу для поліцейських, яких підозрюють у побитті та згвалтуванні жінки.

Відомо, що для обох підозрюваних прокурори будуть просити тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, 25 травня у місті Кагарлик Київської області затримали двох поліцейських за фактом зґвалтування та побиття жінки.

Колишні поліцейські затримані і знаходяться в СІЗО. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.