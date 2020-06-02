Зґвалтування в Кагарлику: мати постраждалої розповіла про деталі події

Дівчина повернулася додому близько 8 години ранку, була замученою та стогнала

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Дівчина повернулася додому близько 8 години ранку, була замученою та стогнала

Мати зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної дівчини, розповіла подробиці її повернення додому на ранок після жахливої події.

Про це жінка повідомила в коментарі на телеканалі "Україна", передає RegioNews.

За словами матері, її дочку викликали на допит увечері 23 травня. Додому вона повернулася близько 8 годин ранку, була замученою та стогнала. На запитання матері дівчина відповідала, що просто втомилася. Проте вже вдень вона подзвонила матері і попросила швидше приїхати додому.

"Коли я приїхала, Неля стогнала, згорталася на дивані, і я благала її розповісти, що сталося. Вона відповіла: "Мама, мені сказали, що якщо я розповім тобі, то нас усіх уб'ють". Через деякий час я її розговорила, і вона розповіла, що її побили у відділенні двоє поліцейських. Я відразу викликала швидку. Медики приїхали швидко, оглянули її і відправили в Українку, там нададуть більш кваліфіковану допомогу. Там Неля і зізналася, що її зґвалтували. Лікарі викликали поліцію", - розповіла жінка.

Як повідомив після закритого засідання голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, зараз проводиться перевірка всіх посадових осіб Кагарлицького відділення, які могли бути причетні до згвалтування і допитів. Мова йде як про керівника відділення, так і про ймовірних свідків злочину серед поліцейських.

Йдеться про те, чи знав керівник, що в його відділенні відбуваються допити. Незважаючи на очевидну відповідь, слідство встановлює і найближчим часом надасть таку відповідь", - уточнив Монастирський.

Крім того, відповідальність можуть понести поліцейські, яким було відомо про тортури.

"Щодо того, чи були постріли у відділенні і були свідки з правоохоронних органів, які бачили цей злочин, але не припинили його. Це також є такою кваліфікацією, це покривання тяжкого та особливо тяжкого злочину, а саме про такий злочин йде мова", - резюмував він.

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.

З місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.