Зґвалтування в Кагарлику: мати постраждалої розповіла про деталі події
Мати зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної дівчини, розповіла подробиці її повернення додому на ранок після жахливої події.
Про це жінка повідомила в коментарі на телеканалі "Україна", передає RegioNews.
За словами матері, її дочку викликали на допит увечері 23 травня. Додому вона повернулася близько 8 годин ранку, була замученою та стогнала. На запитання матері дівчина відповідала, що просто втомилася. Проте вже вдень вона подзвонила матері і попросила швидше приїхати додому.
"Коли я приїхала, Неля стогнала, згорталася на дивані, і я благала її розповісти, що сталося. Вона відповіла: "Мама, мені сказали, що якщо я розповім тобі, то нас усіх уб'ють". Через деякий час я її розговорила, і вона розповіла, що її побили у відділенні двоє поліцейських. Я відразу викликала швидку. Медики приїхали швидко, оглянули її і відправили в Українку, там нададуть більш кваліфіковану допомогу. Там Неля і зізналася, що її зґвалтували. Лікарі викликали поліцію", - розповіла жінка.
Як повідомив після закритого засідання голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, зараз проводиться перевірка всіх посадових осіб Кагарлицького відділення, які могли бути причетні до згвалтування і допитів. Мова йде як про керівника відділення, так і про ймовірних свідків злочину серед поліцейських.
Йдеться про те, чи знав керівник, що в його відділенні відбуваються допити. Незважаючи на очевидну відповідь, слідство встановлює і найближчим часом надасть таку відповідь", - уточнив Монастирський.
Крім того, відповідальність можуть понести поліцейські, яким було відомо про тортури.
"Щодо того, чи були постріли у відділенні і були свідки з правоохоронних органів, які бачили цей злочин, але не припинили його. Це також є такою кваліфікацією, це покривання тяжкого та особливо тяжкого злочину, а саме про такий злочин йде мова", - резюмував він.
Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо
У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.
Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.
Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.
Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.
За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.
З місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.
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