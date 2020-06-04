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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
04 червня 2020, 18:01 15

На Дніпропетровщині поліцейські катували підозрюваних, аби отримати "потрібні" свідчення

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04 червня 2020, 18:01 15
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Злочинне угруповання організував керівник міськвідділу поліції
Злочинне угруповання організував керівник міськвідділу поліції

Керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності, для чого вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ, пише RegioNews.

Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів", - зазначили у відомстві.

Так, під час проведення понад 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби для катувань та інші докази, що підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

У рамках кримінального провадження, порушеного за ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, зокрема начальника Павлоградського відділу поліції.

Наразі встановлюються усі учасники протиправної діяльності й вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нгадаємо, у ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.


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