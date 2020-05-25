Згвалтування у Кагарлику: з'явилися нові подробиці резонансної справи

Ці події вже охрестили "Новою Врадієвкою"

Фото: Нацполіція

Ці події вже охрестили "Новою Врадієвкою"

25 травня у місті Кагарлик Київської області затримали двох поліцейських за фактом зґвалтування та побиття жінки.

Згідно із повідомленням ДБР, в ніч на 24 травня працівники поліції у своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки. Вони одягали на неї протигаз, кайданки та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього жінку було згвалтовано.

Підозрюваних уже звільнили із правоохоронних органів, і з'являються нові подробиці цієї резонансної справи.

Згідно із повідомленням Національної поліції, 24 травня з'явилась інформація, що до місцевої лікарні звернулася жінка 1994 року народження і повідомила про побиття і згвалтування співробітниками поліції.

Після проведеної перевірки було підтверджено причетність поліцейських до її побиття і зґвалтування. Напередодні жінку доставили до райвідділу "для дачі пояснень з приводу крадіжок майна".

Згодом стали відомі імена злочинців, ними виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх підозрюють у тортурах та знущаннях.

Інформацію передали до ДБР, яке порушило кримінальне провадження за ст. 152 КК України ("Згвалтування"). Керівник Нацполіції Ігор Клименко усунув від виконання службових обов'язків керівництво кагарлицького райвідділу та розформував поліцейську дільницю.

Згідно із повідомленням ДБР, "в ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: надягав протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу".

У ДБР також розповіли, що поліцейські застосували фізичну силу щодо чоловіка, "який в цей час перебував у приміщенні відділення поліції".

Підозрювані погрожували йому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били кийками по голові, надягали протигаз і стріляли з табельної зброї над головою, він зазнав переломів ребер і носа. Досудове розслідування проводять за фактами зґвалтування, тортур і перевищення службових повноважень.

За даними начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, підозрювані за час служби в правоохоронних органах нічого істотного не зробили і не розкрили жодного резонансного злочину.

Нагадаємо, жертвами масового вбивства в Житомирській області стали чинні військові Національної гвардії України київський волонтер.