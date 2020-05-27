Виховує дитину з інвалідністю: що відомо про жінку, яку зґвалтували поліцейські

Жінка не працює, бо доглядає дитину

Фото: dbr.gov.ua

Жінка не працює, бо доглядає дитину

Потерпіла живе у селі Стави і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. У той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали до відділку поліції як свідка у справі про крадіжку в магазині.

Про це у коментарі ТСН розповіла мешканка села Стави, де проживає 26-річна дівчина, передає RegioNews.

Звати Неля, у селі її добре знають, оскільки вона виховує 4-річну дитину з інвалідністю, на лікування якої люди збирали кошти. Сільській голова також допомагав. Ніде вона не працює, бо доглядає дитину", - розповіла жінка.

Односельчанка Нелі також розповіла, що у поліцію до Кагарлика 26-річну жінку викликали у справі про крадіжку, яка сталася у магазині в селі. Неля нібито була свідком цієї крадіжки.

За словами жінки, потерпілу вже виписали з лікарні. За останніми даними, її викликали до Києва для надання свідчень.

Нагадаємо, у ДБР не виключають, що у справі про зґвалтування та побиття 26-річної жінки у м. Кагарлик Київської області можуть з`явитися нові обвинувачені.

Згвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26- літню жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз триває слідство.

Всі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.