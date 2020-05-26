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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 18:28 61

Зґвалтування в Кагарлику: суд арештував обох поліцейських без права застави

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26 травня 2020, 18:28 61
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Розслідування проводять за фактами зґвалтування, тортур і перевищення службових повноважень
Фото: hromadske
Розслідування проводять за фактами зґвалтування, тортур і перевищення службових повноважень

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід уже колишнім працівникам поліції Кагарлика на Київщині Сергію Сулимі та Миколі Кузіну, яких підозрюють у жорстокому побитті та зґвалтуванні 26-річної дівчини.

Про це повідомляє Громадське, передає RegioNews.

Відомо, що за клопотанням адвокатів, засідання проходило у закритому режимі, щоб не зашкодити моральному стану потерпілої.

Обоє підозрюваних при обранні запобіжного заходу заявили, що не визнають своєї вини, однак суд постановив узяти їх під варту без права внесення застави на 60 діб.

Колишній оперуповноважений Сергій Сулима підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України) суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 липня

Колишній начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Микола Кузів підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України), суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23 липня.

За словами прокурора Офісу генпрокуратури Валерія Смірнова, їм покищо не висунуто звинувачення у катуванні.

Ми будемо продовжувати досудове розслідування, давати оцінку всім доказам, які звинувачують особу, або виправдовують, та будемо приймати рішення щодо кінцевої кваліфіцій дій", – сказав прокурор Валерій Смірнов.

Нагадаємо, 25 травня у місті Кагарлик Київської області затримали двох поліцейських за фактом зґвалтування та побиття жінки.

Колишні поліцейські затримані і знаходяться в СІЗО. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.


суд поліція згвалтування Кагарлик
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