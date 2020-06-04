Поліція прийшла з обшуком в університет Шевченка: підозрюють корупцію

Слідчі дії проводять в рамках розслідування корупції в учбовому закладі

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Слідчі дії проводять в рамках розслідування корупції в учбовому закладі

Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Служби безпеки України проводять обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Відомо, що обшуки проходять у головному корпусі університету на юридичному факультеті.

В поліції зазначають, що слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінальної справи за фактом отримання хабаря службовою особою.

Головне слідче управління Нацполіції спільно з СБУ проводить слідчі дії на юридичному факультеті університету в рамках кримінального провадження, яке розслідується за статтею 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди)", - повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик.

Нагадаємо, народного депутата від "Слуги народу", а також екс-генерального директора групи 1+1 Олександра Ткаченка призначили міністром культури.