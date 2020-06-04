Поліція прийшла з обшуком в університет Шевченка: підозрюють корупцію
Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Служби безпеки України проводять обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.
Відомо, що обшуки проходять у головному корпусі університету на юридичному факультеті.
В поліції зазначають, що слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінальної справи за фактом отримання хабаря службовою особою.
Головне слідче управління Нацполіції спільно з СБУ проводить слідчі дії на юридичному факультеті університету в рамках кримінального провадження, яке розслідується за статтею 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди)", - повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик.
Нагадаємо, народного депутата від "Слуги народу", а також екс-генерального директора групи 1+1 Олександра Ткаченка призначили міністром культури.
- 16:56 04 червня Суд у справі розстрілів на Майдані перенесли на три місяці
- 16:55 04 червня Рішення суду про примусовий привід Порошенка на допит незаконне – Головань
- 16:41 04 червня Переправу поруч із зруйнованим мостом на Дніпропетровщині відкрили для руху
- 16:35 04 червня Я не знаю Шалімова - Голова Харківської ОДА Кучер про власника квартири, в якій проживає
- 16:03 04 червня Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит
- 15:53 04 червня Укрзалізниця запустила пасажирські поїзди в західні області України
- 21:59 03 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак