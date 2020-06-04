Зґвалтування в Кагарлику: райвідділ поліції повністю скоротили

В українській поліції не приховують тортури і намагаються їх викорінити

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В українській поліції не приховують тортури і намагаються їх викорінити

Заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що штат Кагарлицького районного відділу поліції повністю скоротили, 60 поліцейських вивели за штат. Можливість їх подальшої служби вирішить кадрова комісія Нацполіції.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

Чотири співробітники були звільнені, 5 відсторонені і 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності... Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю", - зазначив Цуцкірідзе.

Він також підкреслив, що за статистикою в поліції фіксують на 10-15% менше тортур, ніж було в міліції.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "в кожній поліції світу є тортури", але українські правоохоронці їх зараз не приховують і намагаються припиняти.

"Врадіївку намагалися приховати! Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до міста події було викликано слідчу групу ДБР", - заявив Аваков.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підкреслила, що випадок у Кагарлику став викликом для всієї системи кримінальної юстиції. Вона також повідомила, що з початку 2020 року прокуратура повідомила про підозру 56 правоохоронцям, в тому числі за 10 фактами тортур.

Нагадаємо, 4 червня відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів під головуванням генпрокурора Ірини Венедіктової.

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.

З місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.

Мати зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної дівчини, розповіла подробиці її повернення додому на ранок після жахливої події.

Моніторингова місія ООН з прав людини засудила деякі українські ЗМІ, які публікували особисті дані постраждалої жінки, згвалтованої у Кагарлику: її ім'я, місце проживання, фотографії.