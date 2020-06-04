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04 червня 2020, 15:23 11

У Запорізькій ОДА проводять обшуки у справі про привласнення бюджетних коштів

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04 червня 2020, 15:23 11
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До скоєння злочинів можуть бути причетними перший заступник голови ОДА Іван Федорів та директор департаменту капітального будівництва Віктор Ярош
Фото: ZaBor
До скоєння злочинів можуть бути причетними перший заступник голови ОДА Іван Федорів та директор департаменту капітального будівництва Віктор Ярош

Силовики проводять обшуки в кабінетах Управління капітального будівництва Запорізької ОДА в рамках розслідування справи про привласнення бюджетних коштів.

Про це пише RegioNews посиланням на "Факти.Запоріжжя".

За інформацією видання, до злочинів можуть бути причетними перший заступник голови ОДА Іван Федорів та директор департаменту капітального будівництва Віктор Ярош.

Довідка:

Обоє названих виданням фігурантів справи мають проблеми з корупцією.

Нещодавно запорізький нардеп Михайло Крячко направив 13 запитів в різні правоохоронні та контролюючі органи про порушення, до яких, на його думку, причетний Іван Федоров.

Прикладом цього, є заява депутатів Мелітопольської міської ради VII скликання до ГУНП в Запорізькій області, прокуратури, НАБУ та ДБР щодо вчинення кримінального правопорушення головою Мелітополя та його найближчого оточення. У заявах наводяться факти про незаконні звільнення та призначення, невиконання судових рішень, поділ комунальної власності та інше. Зокрема, одним з фактів є передача комерційній структурі у власність 25 будинків комунальної власності, розташованих у Кирилівці на березі Азовського моря, всього за 40 тисяч грн.

Віктор Ярош у 2014 році вироком Заводського райсуду міста Запоріжжя визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (Службове підроблення) і йому призначено покарання у вигляді штрафу, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій строком на один рік.

Нагадаємо, Кабмін нещодавно погодив звільнення з посади голови Запорізької ОДА Віталія Туринка та призначення на цю посаду Віталія Боговіна.

Однією з причин такої ротації неофіційно називали кримінальні справи на заступників Туринка.


Запоріжжя ОДА обшук бюджетні кошти кримінальна справа кримінальна справа корупція
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