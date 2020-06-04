"Конец эпохи бедности": компании, которую "крышует" Ермак, с бюджета выплатили 10 млн евро - нардеп
Народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал очередной пост в сети Facebook, вскрывающий коррупционные отношения главы Офиса президент Андрея Ермака и "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook нардепа.
Ермак, тебе тут 10 млн евро на новый Мерседес перечислили. Смотри, не поперхнись!", - так начал свой пост нардеп.
Так, по его данным, только за 2 июня этого года на компанию Дениса Комарницкого "ЭкоБудТрейд", которую, по словам Лероса "крышует Ермак и Тищенко", было перечислено из городского бюджета 287 млн грн.
Как отмечат нардеп, при этом, с августа 2019 на эту "прокладку", которая не имеет своих строительных мощностей и сотрудников, и привлекает на все работы субподрядные организации с обязательным "откатом", было перечислено почти 1,5 млрд грн.
У Ермака и Тищенко наступил "Кінець епохи бідності", - резюмировал нардеп.
Напомним, Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро, а также журналистам проекта Bihus.info информацию, которая может начать резонансное расследование в отношении Дениса Комарницкого, которого нардеп называет главным "смотрящим" по Киеву.
Также ранее Гео Лерос неоднократно писал о якобы коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.
Так, 20 мая во время закрытой пресс-конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.
20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.
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