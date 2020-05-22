Справа про "плівки Єрмака" отримала продовження: Гео Лерос подав заяву про злочин

За словами нардепа, Офіс президента знав про "плівки" ще влітку

Фото: з відкритих джерел

За словами нардепа, Офіс президента знав про "плівки" ще влітку

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Гео Лерос написав заяву про злочин в Офіс Генпрокурора, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Офісі президента знали про так звані "плівки Єрмака" ще до їх оприлюднення, але приховали корупційний злочин.

Про це передає RegioNews з посиланням на пост нардепа в Facebook.

Дуже дивним є той факт, що плівки в Офісі Президента бачили "ще влітку та у вересні", де видно, що Денис Єрмак проводить переговори про продаж посад, але навіть після цього його ніхто не зупинив", - зазначив він.

За його словами, він написав заяву про злочин, про яке заявив президент на прес-конференції. Якщо правоохоронці не внесуть відомості про злочин до ЄРДР, Лерос буду домагатися цього через суд.

Як відомо, 20 травня президент давав прес-конференцію, на якій заявив, що знає, хто робив записи, для чого їх робив і хто хотів цими записами його шантажувати.

За словами Лерос, він вважає, що ніхто не має права шантажувати президента, адже це "серйозний злочин", і він хоче "відкритого розслідування, щоб винний поніс кара за злочин, за який передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі".

Нардеп вимагає встановити, хто з посадових осіб Офісу президента отримав відеозаписи, на яких Денис Єрмак проводить співбесіди на вищі державні посади і домовляється про винагороду, і "приховав корупційний злочин, ставши його співучасником".

"У результаті таких дій, злочинці могли бути попереджені, а це допомогло їм замести сліди, тобто, зупинити призначення на посади, які обговорювалися на плівках", - підкреслив він.

За словами Лерос, судячи з того, що в Офісі президента знали про плівках ще влітку, а Денис Єрмак продовжував ходити в ОПУ "просувати свої дослідницькі проекти", діяльність Дениса Єрмака могла бути санкціонована в офісі.

Нардеп зазначив, що сам, як законослухняний громадянин, отримавши плівки з записами корупційних злочинів, "негайно написав заяву в НАБУ і зробив цю інформацію публічною, розуміючи, що тільки гласність це шанс перешкодити правоохоронцям "злити" дело".

Нагадаємо, 20 травня під час закритої прес конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.