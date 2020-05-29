В мережі показали травми учасника перестрілки в Броварах
29 травня в соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який приймав участь в перестрілці у Броварах і отримав поранення.
Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Мій Київ", передає RegioNews.
На фото одного із постраждалих видно, що його спина повністю вкрита синцями та ранами.
Так виглядає спина учасника подій в Броварах. На його місці міг опинитися і будь-який перехожий", - зазначили у спільноті.
На думку експертів, такі травми можна отримати в результаті стрільби з пневматичної рушниці.
Катування та зґвалтування поліцейськими дівчини з Кагарлика, вибивання слідчими з ДБР дверей музею Гончара без дозволу на обшук, злив справи Гандзюк, утримання військових і волонтерів АТО під вартою у справі Шеремета без вагомих доказів. Аваков, ти овоч, чи міністр? Зеленський, як там твої гарантії по міністру МВС? Чи не передумав?" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової події.
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