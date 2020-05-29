В мережі показали травми учасника перестрілки в Броварах

Спина повністю вкрита синцями від пострілів.

Фото: Нацполіція

Спина повністю вкрита синцями від пострілів.

29 травня в соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який приймав участь в перестрілці у Броварах і отримав поранення.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Мій Київ", передає RegioNews.

На фото одного із постраждалих видно, що його спина повністю вкрита синцями та ранами.

Так виглядає спина учасника подій в Броварах. На його місці міг опинитися і будь-який перехожий", - зазначили у спільноті.

На думку експертів, такі травми можна отримати в результаті стрільби з пневматичної рушниці.

Катування та зґвалтування поліцейськими дівчини з Кагарлика, вибивання слідчими з ДБР дверей музею Гончара без дозволу на обшук, злив справи Гандзюк, утримання військових і волонтерів АТО під вартою у справі Шеремета без вагомих доказів. Аваков, ти овоч, чи міністр? Зеленський, як там твої гарантії по міністру МВС? Чи не передумав?" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкової події.