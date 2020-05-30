Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту чотирьох фігурантів події

Всього, на даний момент, затримана 21 людина

Фото: Національна поліція

Всього, на даний момент, затримана 21 людина

Броварський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави для чотирьох затриманих у справі про перестрілку, що сталася 29 травня в місті Бровари.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

В даний час 21 затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу - утримання під вартою.

Судове засідання триває.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.

У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

Також у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників.