Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту чотирьох фігурантів події
Броварський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави для чотирьох затриманих у справі про перестрілку, що сталася 29 травня в місті Бровари.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
В даний час 21 затриманому оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу - утримання під вартою.
Судове засідання триває.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.
За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.
Також у соцмережах з'явилися фото спини чоловіка, який брав участь у перестрілці в Броварах і отримав поранення.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників.
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